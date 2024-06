Ue: De Poli, ‘Italia rivendica ruolo da protagonista’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Il Governo italiano di centrodestra si presenterà al vertice europeo con un fortissimo mandato popolare e un ritrovato orgoglio nazionale. Siamo tornati autorevoli e per questo dobbiamo rivendicare un portafoglio di rilievo nell’Unione e, quindi, un ruolo da protagonisti nelle prossime trattative per i vertici europei senza tentennamenti”. Lo ha detto il senatore dell’Udc Antonio De Poli, questore dell’Assemblea di Palazzo Madama, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del Governo in vista del prossimo Consiglio europeo.

“Per tenere saldo il nostro progetto europeo -ha aggiunto- dobbiamo cambiare ora oppure non avremo molto altro tempo: lo si evince anche dalla disaffezione che i cittadini hanno dimostrato per questo voto praticamente in tutti i Paesi membri. Per farlo l’Italia -come Paese fondatore dell’Unione– dovrà avere un ruolo di massimo rilievo nel nuovo assetto istituzionale europeo perché riteniamo che così avremo capacità e forza per promuovere quel cambiamento che i cittadini, con il voto europeo, hanno sollecitato. Giochiamo una partita che vale il bene non di questo o di quel partito, ma dell’Italia e degli italiani”.