Ue: De Poli (Udc), ‘Italia è Paese più stabile, a noi compito rafforzare spirito comunitario’

18 Dicembre 2024

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Il nuovo Consiglio europeo sancisce la centralità dell’Italia che nemmeno le polemiche possono offuscare. Dobbiamo orientare le politiche dell’Unione con grande autorevolezza, con l’obiettivo di consolidare il ruolo dell’Unione proprio in vista di scenari internazionali profondamente mutati”. Lo ha detto il senatore Udc Antonio De Poli, intervenendo in dichiarazione di voto, annunciando il voto favorevole di Civici d’Italia- Udc – Noi moderati -Maie sulla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo del 19-20 dicembre.

“All’Italia, il Paese più stabile di tutta l’Unione, va il grande compito di dare un nuovo impulso all’Europa, mettendo in campo iniziative in grado di sciogliere nodi come quello storico della difesa comune e militare, che da troppo tempo vengono solo agitati, senza essere affrontati con decisione. La nostra Italia, a prescindere dai colori politici, non può smarrire e non deve smarrire la propria anima europeista. E’ questo lo spirito con cui l’Italia dovrà muoversi nei prossimi mesi. E’ questo il sentimento che dovrà ispirare e orientare iniziative del nostro Paese in Europa”, conclude.