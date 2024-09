Ue: De Poli (udc), ‘nomina Fitto è grande riconoscimento per Italia’

17 Settembre 2024

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente con delega alla Coesione e alle riforme rappresenta un grande riconoscimento per l’Italia. Come abbiamo sempre detto, il nostro Paese meritava un ruolo di primo piano in Europa e oggi questo importante incarico rende merito agli sforzi compiuti e alle interlocuzioni del Governo con le istituzioni comunitarie e con i popolari e moderati”. Così il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli.