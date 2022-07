Ue: delegazione Pd incontra esponenti Governo e Parlamento Germania su agenda sociale

Luglio 4, 2022

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Una delegazione del Pd composta dalle capogruppo alla Camera Debora Serracchiani e al Senato Simona Malpezzi, dal deputato Piero De Luca e dal senatore Andrea Ferrazzi, ha incontrato stamani a Berlino il ministro della Cancelleria tedesca Wolfgang Schmidt. Con lui -riferisce un comunicato Dem- sono stati affrontati i temi, centrali per il Pd, delle prospettive per l’Unione europea, del caro energia e del lavoro. Successivamente c’è stato un incontro con la sottosegretaria al ministero del Lavoro e degli Affari sociali Annette Kramme. Temi del colloquio: salario minimo, indennità di disoccupazione, investimenti nella formazione, politiche attive del lavoro. Programmi sui quali la Germania ha già sviluppato una proficua ed efficace attività.

La collaborazione sempre più stretta tra Italia e Germania su questioni cruciali come quelle affrontate stamani, in linea con la nuova centralità assunta in Europa dal nostro Paese, si dimostra elemento fondamentale per il futuro dell’Unione. Nel pomeriggio si svolgeranno altri incontri con rappresentanti della Spd al Bundestag.