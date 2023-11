Ue: Della Vedova, ‘in Europa maggioranza Meloni in frantumi’

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov (Adnkronos) – “Al Parlamento Europeo oggi si votava sulla riforma dei trattati della Ue, un tema al centro dell’iniziativa del gruppo Renew Europe. La proposta è innanzitutto di superare il voto all’unanimità, una riforma decisiva per dare sostanza politica e potere decisionale all’Unione in quanto tale per la politica estera e di difesa comune. Al dunque, la maggioranza Meloni è andata in frantumi, mostrando visioni divergenti sul futuro della Unione: Lega e Fratelli d’Italia hanno votato contro la proposta, Forza Italia a favore”. Lo afferma Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa.

“Meloni non rinuncia al disegno sovranista, con Vox, Orban, i Polacchi del Pis, Le Pen e Salvini. Alle elezioni europee la scelta sarà tra un’Europa forte in grado di competere da protagonista sullo scenario globale, quella degli Stati Uniti d’Europa che noi vogliamo, e un’Europa fragile, quella nazionalista delle piccole patrie, incapace di politiche globali e ricattabile dagli Orban di turno”, conclude.