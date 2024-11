Ue: Della Vedova, ‘maggioranza spaccata su commissione, Meloni chiarisca’

27 Novembre 2024

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Ursula von der Leyen perde pezzi della sua maggioranza di luglio nelle fila dei Verdi e dei socialisti, guadagnando qualcosa con il voto favorevole di FdI: il bilancio finale è comunque negativo, la maggioranza che la sostiene è decisamente più contenuta nei numeri e contraddittoria nella composizione. Non una buona partenza, con un discorso che ha eluso i nodi politici che l’Ue dovrà affrontare da subito, a partire dalla prossima amministrazione Trump e dal sostegno all’Ucraina”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

“In questo quadro si inserisce il disastro della maggioranza Meloni, clamorosamente divisa alla meta: Meloni farà finta di nulla anche dopo che il suo vice e principale alleato, la Lega di Salvini, ha votato contro la Commissione con Fitto, rivendicato da Meloni stessa con qualche enfasi di troppo, come straordinario risultato del Governo? E pensare che solo pochi giorni fa definiva “anti italiani” gli eventuali voti contrari al suo commissario. La posizione in Ue non è il canone Rai, non possono esserci due linee contrapposte nella maggioranza sull’Europa, Meloni chiarisca”, conclude.