Ue: Della Vedova, ‘Meloni spieghi sue idee dopo apertura procedura infrazione’

19 Giugno 2024

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “I nodi, come previsto, vengono al pettine: dopo l’apertura della procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, il Governo Meloni deve affrontare le nuove regole europee di bilancio confermando come promesso le misure finanziate una tantum e contemporaneamente impostare una riduzione del deficit. Si tratterà quindi di una manovra durissima, di cui Meloni farebbe bene a delineare le linee principali il più presto possibile. Possibilmente evitando la retorica antieuropea, che sarebbe ingiustificata mai come oggi”. Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.

“Meloni spieghi, visto che si tratta della sua terza legge di bilancio e comunque della seconda nel pieno del suo mandato, che idee ha sui conti pubblici e sulle politiche per la crescita. Se ne ha qualcuna – conclude Della Vedova – ora è il momento di spiegarla al Parlamento, al paese e ai mercati”.