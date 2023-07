Ue: Della Vedova, ‘ok legge natura duro colpo a Weber e destra italiana’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “La sconfitta del tentativo di far saltare il Green Deal attraverso il voto contrario alla proposta di legge europea sul ripristino della natura è un duro colpo non solo per la strategia del capo dei popolari europei, Manfred Weber, di spostare a destra l’asse portante degli equilibri politici europei, ma per l’intero centrodestra italiano prestatosi a questa manovra strumentale che vede una volta di più la maggioranza italiana minoranza europea”. Così Benedetto Della Vedova su twitter.

“È giusto lavorare per migliorare il testo sul ripristino della natura, ma bisognava farlo a partire dalla sua approvazione oggi, assicurata anche dai voti dei liberali di Renew”.