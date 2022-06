Giugno 21, 2022

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno che l’Europa sia più possibile unita. Condividiamo il principio di un’Europa più solidale”, un principio portato avanti da David Sassoli, “un grande esempio di correttezza, di senso delle istituzioni e pacatezza che deve essere un esempio per tutti noi”. Così Luigi Di Maio in conferenza stampa. Parole che hanno provocato un applauso convinto in platea dai parlamentari che hanno seguito il ministro degli Esteri nella nuova avventura.