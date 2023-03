Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Finalmente abbiamo, grazie agli italiani, un governo che ha una forte legittimazione popolare, una coalizione compatta, che ha davanti un programma di 5 anni e può andare in Europa a difendere gli interessi degli italiani”. Lo ha detto in Aula il deputato di Fdi Giovanni Donzelli, in dichiarazione di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.