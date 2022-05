Maggio 11, 2022

Washington, 11 mag. (Adnkronos) – “La Ue spende più di tre volte di quello che spende la Russia in campo militare, quindi c’è molta duplicazione, la prima cosa da fare è organizzare una conferenza tra tutti gli stati membri per razionalizzare la spesa militare”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington parlando dell’autonomia strategica.