Ue: Draghi non riferirà a Camere, ‘strategia opossum’**

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – A quanto si apprende, non riferirà alle Camere il presidente del Consiglio Mario Draghi in vista del Consiglio europeo in programma la settimana prossima, il 20 e 21 ottobre a Bruxelles. Confermato il pranzo al Quirinale, non ci sarà alcuna informativa alla Camera e al Senato per il premier. Lo riferiscono fonti di Montecitorio citando la strategia dell’Opossum, dal nome del grazioso mammifero marsupiale americano che è solito fingersi morto pur di sfuggire al nemico.

Per Draghi, infatti, si presenterebbe una situazione anomala alle Camere: chiedere il sostegno in vista del Consiglio Europeo -un summit per giunta decisivo per la questione energetica- ma con una maggioranza cambiata in corso, e ormai di differente colore politico. Ecco perché -complice la nomina dei capigruppo che non sarà ancora perfezionata- nessuno in Parlamento solleverà la questione ‘informativa del premier’, attenendosi a precedenti già registrati nella storia parlamentare.