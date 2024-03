Ue-Egitto: testo intesa, ‘promuovere diritti umani, Bruxelles assisterà Il Cairo’**

17 Marzo 2024

Cairo, 17 mar. (Adnkronos) – “L’Egitto e l’UE continueranno a lavorare per costruire e attuare un’agenda positiva per la prosperità e la stabilità condivise. L’Egitto e l’UE continueranno a portare avanti i propri impegni volti a promuovere ulteriormente la democrazia, le libertà fondamentali, i diritti umani, l’uguaglianza di genere e le pari opportunità, come concordato nelle priorità del partenariato. L’Ue è pronta ad assistere l’Egitto nell’attuazione della sua strategia nazionale per i diritti umani in linea con le disposizioni dell’accordo di associazione e delle priorità del partenariato 2021-2027”. E’ quanto si legge nella dichiarazione congiunta firmata al Cairo tra Ue ed Egitto, ‘propedeutica’ al partenariato strategico.

“Le sfide regionali e internazionali evidenziano l’importanza di rafforzare il dialogo politico tra le due parti organizzando un vertice, una volta ogni due anni, che riunisca i presidenti della Repubblica araba d’Egitto, della Commissione europea, del Consiglio europeo, alternativamente tra Il Cairo e Bruxelles, oltre al Consiglio di associazione annuale, che costituisce la pietra angolare del nostro impegno bilaterale nel quadro dell’accordo di associazione e delle attività esistenti dei programmi di cooperazione che coinvolgono l’Egitto e gli Stati membri dell’UE”.