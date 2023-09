Ue: +Europa, ‘Meloni con Orban mostra volto feroce governo contro Lgbti+’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Oggi Giorgia Meloni partecipa al Budapest Demographic Summit svelando chiaramente al suo elettorato e a tutta l’Europa il volto conservatore del proprio governo. Mentre l’influenza di Viktor Orban appare in declino, Meloni sceglie di essere presente al summit per dare un chiaro segnale ai conservatori e all’estrema destra: la sua ricetta per contrastare l’inverno demografico in Europa è sostenere politiche familiari conservatrici e attaccare i diritti Lgbti+”. Lo dichiara in una nota Yuri Guaiana, responsabile di +Europa per i rapporti con Alde.

“Giorgia Meloni sostiene di essere pro-Ue eppure si affianca a Orban che da sempre attacca i valori fondanti dell’Ue. La lista degli ospiti del summit è un elenco delle principali voci conservatrici: da Jordan Peterson, sostenitore delle politiche familiari di Orban, a Christiaan Alting von Geusau che si oppone fermamente all’aborto, alla contraccezione e al divorzio. La politica familiare ungherese, pur presentata come un successo, ha mostrato risultati contrastanti ed è stata criticata per i suoi sistemi di istruzione e sanità sottofinanziati. È essenziale – conclude -guardare oltre la superficie e comprendere le implicazioni di tali alleanze e politiche”.