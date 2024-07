Ue: fair play Fdi dopo addio Vox, ‘scelta dovuta a dinamiche spagnole, la rispettiamo’

5 Luglio 2024

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Restiamo il terzo gruppo del Parlamento europeo. Rispettiamo la scelta di Vox, ma non sappiamo quanto gioverà ai nostri amici spagnoli…”. Interpellate dall’Adnkronos, fonti di Fratelli d’Italia a Bruxelles commentano la scelta del partito ultraconservatore spagnolo Vox, guidata da Santiago Abascal, di lasciare il gruppo Ecr al Parlamento europeo per aderire ai Patrioti per l’Europa di Viktor Orban. Nonostante la fuoriuscita dei 6 membri di Vox, Ecr al momento resta la terza compagine del Parlamento europeo a quota 78 parlamentari, a due sole distanze dai liberali di Renew (76).

Dal partito di Giorgia Meloni – che è presidente dei Conservatori e riformisti Ue – la decisione degli iberici viene salutata con fair play: “Non c’è delusione da parte nostra”, rimarcano le stesse fonti. Quella di Vox, spiegano, è una mossa “maturata negli ultimi giorni. Già a livello di vertice eravamo stati informati di questa scelta”. Per Fdi il nuovo posizionamento di Vox nello scacchiere europeo sarebbe legato a questioni interne spagnole: “L’adesione ai Patrioti nasce soprattutto da dinamiche nazionali, per via di un rapporto sempre più difficile con il Partito popolare nonostante le due forze politiche governino insieme in alcune Regioni. Non sappiamo se questa scelta gioverà a Vox: l’unica prospettiva che hanno per andare al governo in Spagna è allearsi con il Partito popolare. Dopodiché, rispettiamo le loro valutazioni”.

Nella nota in cui ha annunciato il suo ingresso nei Patrioti, Vox ha sottolineato “la sua amicizia a Giorgia Meloni”, presidente del gruppo dei Conservatori, e “a Fdi”. “Giorgia Meloni sarà sempre una socia, un’amica ed alleata di Vox”, si legge nel comunicato della forza politica di ultradestra, che ringrazia il partito polacco Pis per essere stato “all’avanguardia nella lotta dei patrioti in Europa”. Intanto esulta la Lega di Matteo Salvini, che dà il benvenuto agli spagnoli nel nuovo gruppo europeo: “L’adesione degli spagnoli di Vox è un segnale importantissimo. Cresce il fronte del cambiamento in Europa, determinato a dire no alla Von der Leyen e ai socialisti”, conclude Via Bellerio.

Sull’addio di Abascal ai Conservatori è intervenuto il copresidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini, di Fratelli d’Italia: “Saluto i colleghi di Vox con cui abbiamo condiviso cinque anni di appassionate battaglie politiche tra Bruxelles e Strasburgo. Con alcuni di loro – ha scritto il luogotenente di Giorgia Meloni a Bruxelles – è nato un rapporto di amicizia che va al di là degli aspetti politici. Anche se apparterremo a gruppi parlamentari diversi, sono certo che ci ritroveremo spesso fianco a fianco anche nel corso della prossima legislatura”. L’Ecr, ha aggiunto, “è una forza politica intenzionata a cambiare l’Unione europea, riportandola alle sue origini: un’alleanza di Nazioni che fanno poche cose insieme, ma importanti. Percorreremo questa strada senza indugi e senza limitarci alla mera testimonianza”.