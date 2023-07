Ue: Falasca (+Eu), ‘su Zes bene governo se prosegue agenda Draghi’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “La previsione di una robusta semplificazione burocratica per gli investimenti nelle Zone economiche speciali del Mezzogiorno è stata una delle misure più qualificanti degli interventi per il Sud promossi dal governo Draghi, su proposta dell’allora ministro Carfagna, in questo decisamente spalleggiata dal premier. Quindi è positivo che il governo Meloni segua il percorso già tracciato da Draghi e lavori per estendere all’intero territorio meridionale le semplificazioni, per favorire gli investimenti e la crescita. Se fatta bene, e su questo vigileremo. l’estensione della Zes sarà una buona notizia per il Sud”. Lo afferma Piercamillo Falasca, vice segretario di Più Europa.

“La ripartenza del Mezzogiorno può e deve essere basata sull’ambizione di farne una piattaforma logistica, produttiva e industriale verso il Mediterraneo, ponte naturale tra Europa, Africa e Medio Oriente. Per riuscirci, però, occorre ben più della Zes unica: occorre non sprecare le risorse del Pnrr sui porti e sull’alta velocità ferroviaria, bisogna lavorare concretamente nell’efficienza della giustizia civile, c’è da rivitalizzare il sistema della formazione scolastica e universitaria. Anche su questo, come sulle Zes, Meloni non deve fare altro che seguire quanto intrapreso dal governo Draghi”, conclude Falasca.