Ue: Faraone (Iv), ‘Italia pagherà contraddizioni Meloni’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “A pagare le contraddizioni di una maggioranza che ha posizioni diverse in Europa e le ambiguità di Giorgia Meloni, che tiene un piede in piazza e uno nella stanza dei bottoni, saranno l’Italia e gli italiani”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, dopo l’informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue.

“Giorgia Meloni ha beneficiato di un consenso cavalcando le paure, in Europa e in Italia: l’Euro, la recessione, l’immigrazione, il Covid, la guerra in Ucraina si è messa a protestare più che a proporre soluzioni. Ora attacca le classi dirigenti per la loro indifferenza rispetto al risultato delle elezioni e per le loro logiche. E con chi ce l’ha se non con Ursula Von der Leyen, simbolo della Bolkenstein, dell’invasione dei migranti e di un Green deal vessatorio? Eppure, oggi al governo, si trova nella posizione di passare da protestare a proporre soluzioni. Allo stesso tempo, ha innescato un gioco alla polarizzazione con una parte dell’opposizione ma in Ue si troverà a governare con la sinistra, completando l’ultima inversione a U che le era rimasta. Queste contraddizioni, scontate in termini di credibilità, saranno pagate dal Paese”, conclude.