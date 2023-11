Ue: Fazzolari, ‘troveremo intesa Patto Stabilità, Italia conta non più ancillare come con Pd’

Novembre 24, 2023

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “A Berlino è andata benissimo e troveremo un’intesa sul Patto di stabilità”. A dirlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, in un colloquio con ‘Il Foglio’.

La firma del Piano d’azione con Olaf Scholz “è stata – per Fazzolari, fedelissimo della premier Giorgia Meloni – la dimostrazione che con la Germania, ma anche con la Francia, adesso possiamo trattare da pari a pari. Senza timori reverenziali”. A chi gli domanda se ora, una volta arrivati al governo, siano diventati pragmatici e realisti, “no – replica -. Le ribalto il punto di vista. L’Italia, con il Pd, si è sempre accodata al patto franco-tedesco per garantirsi un minimo di sopravvivenza e agibilità politica. E in alcuni casi, nonostante sia cambiata la musica, ancora accade”. Per Fazzolari, anche il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni “è espressione di quel Patto che però stiamo scardinando con i fatti, senza timori reverenziali”.

Quanto ai dubbi espressi dalla Commissione europea sulla manovra, “sono raccomandazioni che ribalteremo, sempre con i fatti, in primavera con i dati dell’Eurostat – si dice convinto -: vorrei ricordare che i problemi provengono dalla gestione scellerata del Superbonus voluto da Conte e che noi abbiamo tolto. Per questo sono tranquillo, così come sulla trattativa con l’Europa”. “Dopo anni in cui l’Italia, per colpa del Pd, è stata ancillare – l’affondo del sottosegretario -, adesso siede ai tavoli che contano parlando con l’asse franco-tedesco da pari a pari”.