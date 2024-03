Ue: Ferrara (M5S), ‘destra si vergogni per voto contro direttiva Case Green’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – “La destra italiana si deve semplicemente vergognare per aver votato contro alla direttiva sull’efficientamento energetico. Come dimostrano diversi studi questo provvedimento rappresenta un volano per la crescita sostenibile dell’Italia che ha visto crescere il Pil negli ultimi anni proprio grazie al Superbonus, antesignano di questa direttiva. Tra l’altro anche l’Ance e diverse associazioni edili del settore si erano espresse a favore di questo provvedimento. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Azione hanno votato contro gli interessi del nostro Paese e hanno voltato le spalle agli italiani perché è anche nel loro interesse avere case ristrutturate, più moderne, efficienti dal punto di vista del consumo energetico, il che comporta un enorme risparmio in bolletta”. Così Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.