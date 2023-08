Ue: Fidanza (Fdi-Ecr), ‘dopo dimissioni Timmermans sia rimodulata agenda green’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Frans Timmermans si è dimesso da vicepresidente della Commissione europea e da commissario responsabile per il cosiddetto Green Deal. Lo fa per candidarsi premier a guida della sinistra rosso-verde alle elezioni olandesi del prossimo novembre. Non c’è che dire, decisamente un’ottima notizia per i cittadini europei. Ora ci auguriamo che, almeno qui a Bruxelles, venendo meno colui che in questi anni ha impersonificato la versione più estremista e ideologica della transizione ecologica, possa finalmente prevalere un po’ di buon senso e venga rimodulata l’agenda green dei prossimi mesi”. Così in un video pubblicato sui social il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

“Noi ci battiamo su tre punti principali: la sostenibilità ambientale non può mai essere disgiunta da quella economica e sociale delle nostre imprese e dei nostri lavoratori; l’Europa non può fare tutto da sola condannando famiglie e imprese a una transizione costosissima mentre il resto del mondo continua a inquinare e la transizione deve essere tecnologicamente neutra, basta con la follia dell’elettrico tutto e subito, che è insostenibile da tutti i punti di vista e ci consegna a una nuova dipendenza geopolitica, non più dalla Russia ma dalla Cina che detiene gran parte di quello che serve alla nostra svolta green. Insomma, finalmente il dopo Timmermans è iniziato e ora guardiamo con più fiducia al futuro”, conclude Fidanza.