Ue: Fidanza (Fdi-Ecr), ‘sacrosante parole di De Meo su estremisti dell’elettrico’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Sacrosante le parole del presidente di Acea e ceo di Renault, Luca De Meo. È proprio così: le politiche ambientali dell’Ue sono fino a oggi state orientate e gestite da ‘estremisti dell’elettrico’ capitanati dal commissario Tiemmermans, che hanno impostato tutti i provvedimenti di questa legislatura europea su questa unica tecnologia. Il tutto violando costantemente il principio di neutralità tecnologica e consegnandoci mani e piedi alla Cina”. È quanto dichiara in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

“Lo hanno potuto fare anche perché tra le grandi case costruttrici di auto è prevalsa la scelta di assecondare il mainstream, per compiacenza o per esigenza di alcuni di ripulirsi da vecchi scandali. L’autocritica del presidente De Meo è onesta e salutare e ci auguriamo possa essere d’aiuto per riportare razionalità, gradualità e appunto neutralità tecnologica nel processo di decarbonizzazione dei trasporti. Sul piano politico, la nostra delegazione europea così come il nostro governo si battono da tempo con coraggio su questi temi e continueranno a farlo, a difesa di cittadini, imprese e lavoratori”, conclude Fidanza.