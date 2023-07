Ue: Fidanza (FdI), ‘lavoriamo al modello Meloni, il patto Ppe-Pse non regge più’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug (Adnkronos) – In Europa è possibile una maggioranza che vede popolari e conservatori nella stessa coalizione, proprio come qui da noi? “È esattamente il ‘modello Meloni’ a cui stiamo lavorando da tempo”. Lo dice al ‘Giornale’ Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia a Strasburgo.

“Ecr oggi vanta tre primi ministri (Italia, Polonia e Repubblica Ceca, ndr) che rappresentano un quarto dell’intera popolazione europea. Abbiamo numeri destinati a crescere ovunque, in ogni elezione nazionale svoltasi in Europa negli ultimi mesi il centrodestra ha vinto. È chiaro che l’asse popolari-socialisti non regge più e anche molti liberali sono insofferenti. Vedremo i numeri alla fine. Una cosa è certa: Giorgia Meloni, come capo del governo italiano e leader dei Conservatori europei (alla cui guida è stata appena confermata all’unanimità), sarà al tavolo da protagonista assoluta”, spiega Fidanza.

Quali i temi più urgenti per l’assemblea di Strasburgo? «Transizione ecologica: la sinistra verde e rossa pensa che la debbano pagare famiglie e imprese, noi invece che l’Europa debba accompagnare questo percorso con gradualità, neutralità tecnologica e incentivi. Immigrazione, a maggior ragione dopo i fatti della Francia, che segnano il fallimento di un modello che non dobbiamo riproporre. Famiglia naturale e libertà educativa delle famiglie rispetto a un’agenda arcobaleno sempre più aggressiva”, sottolinea ancora.