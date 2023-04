Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Sono lieto” della nomina di Luigi Di Maio come inviato dell’Unione europea per il Golfo, “mi auguro che sia all’altezza di un compito estremamente difficile, sarà interessante vedere come svolgerà il mandato, che non è di poco conto”. Lo ha affermato l’ex ministro degli Esteri Gianfranco Fini, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Raitre.