Ue: Fioroni con ‘Tempi nuovi’ aderisce a Partito democratico europeo

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “L’accoglimento della domanda di adesione di ‘Tempi Nuovi-Popolari Uniti’ al Partito Democratico Europeo (Pde), con la presentazione stamane di François Bayrou al congresso in corso a Magonza, è per noi motivo di grande soddisfazione. Una decisione così rapida, dopo appena due settimane dalla richiesta formale, è di per sé un atto di significativa attenzione politica”. Così Lucio D’Ubaldo in una nota.

“Abbiamo chiesto di aderire al Pde – un caposaldo, insieme all’Alde, del gruppo Renew Europe di Emmanuel Macron – perché ci riconosciamo nella piattaforma che unisce forze diverse ma di autentico orientamento riformatore, solide nel loro approccio europeistico, e dunque in linea, per quanto ci riguarda, con la tradizione ‘democratica e cristiana’ riscontrabile principalmente nell’opera di Luigi Sturzo, Alcide De Gasperi e Aldo Moro. È stata questa la motivazione espressa da Fioroni, presidente di Tempi Nuovi, nella lettera inviata ieri a François Bayrou, fondatore anno fa del Pde”.

“Noi crediamo che l’Unione Europea debba crescere nello spirito che animò l’azione coraggiosa e preveggente dei Padri fondatori. Il loro esempio ci deve guidare sulla strada della continua ricerca di tutto ciò che rafforza l’integrazione in un tempo di grandi trasformazioni globali, con scenari di guerra ai confini del nostro continente”.