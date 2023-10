Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Positivo scambio di vedute ieri sera a Bruxelles con la Commissaria Ferreira. Abbiamo parlato di come migliorare l’utilizzo dei fondi europei per aumentare la coesione e ridurre le distanze economiche fra le nostre Regioni”. Cosi il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto su X.