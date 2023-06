Ue: Fitto, ‘ok a ddl per ridurre procedure infrazione, stop Italia fanalino coda’**

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Un ddl per il recepimento di direttive europee che consenta di sforbiciare le procedure di infrazione che vedono l’Italia in testa in Europa. “Con il ddl approvato oggi e il dl della scorsa settimana – spiega dopo il disco verde del Cdm il ministro Raffaele Fitto in conferenza stampa – prevediamo una serie di procedure che vengono portate a soluzione per prevenire l’avvio delle procedure di infrazione. L’Italia detiene infatti il più alto numero” di cartellini rossi “(83 su una media europea che si attesta a 76): noi ci poniamo l’obiettivo di ridurle significativamente”.

“Si tratta -illustra ancora Fitto – di un approccio molto propositivo verso l’Ue, un segnale importante di dialogo con l’Europa”, tanto che le misure in questione sono state “concordate con l’Ue. Noi puntiamo ad aumentare il numero di situazioni pendenti risolte, anche perché finiscono per avere un costo elevato per le casse dello Stato”, di cui, più avanti, “sapremo anche quantificare il risparmio. L’obiettivo ambizioso è che l’Italia rientri nella media europea e abbandoni una graduatoria che l’ha vista primeggiare in maniera non positiva”.