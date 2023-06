Ue: flash mob Avs, ‘immorale utilizzare fondi Pnnr per armi’

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu (Adnkronos) – “Riteniamo sia assolutamente immorale destinare i fondi del Pnnr alla produzione di armamenti. Lo abbiamo visto in questi giorni, il dissesto idrogeologico ha riempito di fango la Romagna, il caro vita e l’iflazione stanno impoverendo i ceti sociali più deboli. Di questo dobbiamo occuparci, non di armamenti”. Lo ha detto Angelo Bonelli al flash mob dei parlamentari della Alleanza Verdi e Sinistra davanti la Camera in contemporanea al voto dell’Europarlamento sul piana Asap.

“L’idea di utilizzare i fondi del Pnnr e della coesione per produrre armi testimonia bene cosa la guerra produce in Europa, cancella la transizione ecologica, l’idea di investire risorse in nome delle generazioni future, il Next generation Ue rischia di trasformarsi in qualcosa di completamente diverso -ha spiegato Nicola Fratoianni-. Dobbiamo dire grazie ai parlamentari che voteranno contro, il voto certificherà da che parte si sta in una battaglia così rilevante per l’Europa”.

Sugli impegni del governo italiano sull’uso del Pnnr, Bonelli ha sottolineato: “Non ci fidiamo per nulla del governo. Il punto è che la spesa per gli armamenti sta aumentando vertiginosamente. Aumenta il distacco della politica europea dai cittadini, su questo si dovrebbe riflettere”.