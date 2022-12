Ue: Floridia (M5S) a Meloni, ‘scioccata, ha offeso chi è in guerra e poveri con rdc’

Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Sono scioccata dalle sue parole, ha risposto in replica offendendo e ridicolizzando non solo la guerra ma anche i poveri che percepiscono il reddito di cittadinanza. Non possiamo tollerare toni del genere, che vanno contro chi soffre per la guerra ma anche per tutti i cittadini italiani alle prese con la povertà”. Così la capogruppo del M5S al Senato Barbara Floridia, nelle dichiarazioni di voto in Aula a Palazzo Madama sulle risoluzioni in vista del Consiglio Ue, replica all’affondo di Giorgia Meloni contro il no del M5S sull’invio di armi a Kiev.

“Rivendichiamo il voto sull’invio di armi all’inizio del conflitto, lo abbiamo fatto consapevolmente, in maniera cosciente. Ma adesso le cose sono cambiate, c’è una simmetria tra le parti in conflitto e nelle sue parole non vedo nessuna strategia di pace”.

Poi un ‘richiamo’ alle parole del presidente del Consiglio, che sempre in Aula al Senato ha rivendicato, rivolta agli scranni del Pd, di non aver mai attaccato l’Italia all’estero per amor di patria: “noi non ridicolizziamo il nostro paese, lo ha fatto lei in piena pandemia: noi non la emuleremo”, ha concluso Floridia.