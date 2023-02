Ue: Floridia (M5S), ‘governo non tocca palla e si inchina a volere Europa’

Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “È triste registrare che l’Italia è passata da essere protagonista in Europa con Giuseppe Conte, che ha fatto sentire alta la voce del nostro Paese in uno dei momenti più difficili della sua storia, all’isolamento targato Giorgia Meloni. Come già avvenuto in passato il Governo non tocca palla ed è ignorato dagli altri leader europei, mentre su altri fronti dirimenti per il nostro Paese si inchina sempre al volere dell’Europa”. Lo afferma Barbara Floridia, capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato.