Ue: Fratoianni, ‘appello Serra giusto, noi per Europa di pace’

28 Febbraio 2025

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Penso che dire oggi ‘o si fa l’Europa o si muore’, sia assolutamente giusto e condivisibile. Lo diciamo da tempo. E a maggior ragione oggi di fronte all’aggressione di Trump e delle destre nazionaliste sostenute da autocrati come Putin e lo stesso presidente Usa”. Nicola Fratoianni risponde così interpellato dall’Adnkronos sulla proposta di una piazza per l’Europa lanciata da Michele Serra su Repubblica.

“Ma perchè l’Europa si faccia, e si salvi, ha bisogno di capire quale è la sua prospettiva che per noi non può che essere quella di un’Europa di pace e non quella di scorporare dal patto di stabilità, le spese per il riarmo, ma che lo faccia semmai per la spesa sociale, per politiche industriali che vadano verso la transizione verde”.

“Se dovesse continuare a ripetere gli errori che oggi la rendono così fragile, l’Europa non solo non si farà, ma rischia di non farcela. Occorre avere chiara questa prospettiva. Detto questo bene l’appello di Michele Serra ma non basta evocazioni, servono scelte politiche”.