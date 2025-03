Ue: Fratoianni, ‘verità storica su Manifesto Ventotene contro sfregio premier Meloni’

25 Marzo 2025

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Un semplice atto di omaggio nei confronti di Spinelli, un’occasione di ricostruzione della verità storica di questo Paese e dell’Europa”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti in via Uffici del Vicario dove di fronte all’edificio dove nel 1907 è nato Altiero Spinelli il Movimento Europeo guidato da Piervirgilio Dastoli, per anni suo collaboratore, ha organizzato un flashMob a sostegno del Manifesto di Ventotene con presenti decine di deputati delle opposizioni.

“Spinelli nel momento più buio per questo Continente – proaegue il leder di SI – ebbe il coraggio e l’intelligenza insieme ad altri, confinati con lui dal fascismo, di indicare un futuro diverso. Di fronte allo sfregio che ha riservato la presidente del consiglio, misto di ignoranza e di confusione o di malafede, ci è sembrato giusto esserci a questo piccolo gesto per restituire – conclude Fratoianni – dignità ad una grande figura della storia di questo Paese e dell’Europa”.