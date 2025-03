Ue: Fratoianni, ‘Von der Leyen inadeguata e pericolosa’

4 Marzo 2025

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Ursula Von der Leyen è inadeguata e pericolosa: propone 800 miliardi di euro per le armi e di cancellare tutte le regole di bilancio che negli anni hanno impedito di aumentare gli investimenti in salute e conversione ecologica, pur di aumentare le spese militari. Un messaggio pessimo per il popolo europeo, cui una classe dirigente inadeguata continua a raccontare frottole sulla sicurezza”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“La sicurezza di cui c’è bisogno – prosegue il leader di SI -è quella sociale, quella della tutela dell’ambiente e quella degli investimenti in digitale e in un sistema di intelligenza artificiale pubblico ed europeo. Si pone anche un tema di legittimità. Nessuno fra coloro che hanno votato i partiti che sostengono la Commissione di Ursula Von der Leyen lo ha fatto con la prospettiva di un programma da 800 miliardi di euro per le armi”.

“E se qualche forza politica si fosse espressa in tal senso, sono certo che non avrebbe raccolto volti. Per salvare l’Europa è il momento di mandare a casa questi signori e queste signore – conclude Fratoianni -e di iniziare a porre seriamente il tema della democrazia e delle scelte nel continente europeo”.