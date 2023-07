Ue: Furore (M5s), ‘anche oggi in maggioranza è tutti contro tutti’

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Anche oggi la maggioranza italiana offre sui quotidiani italiani uno spettacolo desolante, che agli occhi dei miei colleghi europei appare davvero incomprensibile”, così Mario Furore, eurodeputato del Movimento 5 stelle.

“Da una parte, sul Corriere, Antonio Tajani definisce ancora una volta AFD e Le Pen, cioè gli storici alleati di Salvini, come ‘incompatibili’ con Forza Italia perché ‘antieuropei’. E anche il ministro Crosetto, autorevole esponente di Fratelli d’Italia, su Repubblica, rimarca le diversità con i compagni di Salvini, escludendo categoricamente un accordo con AFD e Le Pen. A questo punto mi domando come Tajani e Meloni possano solo sedersi a un tavolo con Matteo Salvini, che ha questi compagni di viaggio così pericolosi e poco presentabili. E inoltre se in maggioranza i valori di riferimento sono diversi, e profondamente incompatibili con loro, come è possibile continuare a governare il Paese?”, ha concluso il deputato del Parlamento europeo dei pentastellati.