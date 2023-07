Ue: Gasparri, ‘alleanze alternative a sinistra su principi democrazia ed europeismo’

Luglio 2, 2023

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “In sede europea Forza Italia, perno del Partito popolare europeo, è favorevole a tutte le alleanze di forze politiche alternative alle sinistre. Ovviamente devono essere forze politiche che rispondano ai principi fondamentali della democrazia e dell’europeismo. Un europeismo attivo, che tuteli le famiglie e le imprese della nostra terra dalla concorrenza sleale e dalle aggressioni dei giganti della rete. Forza Italia è decisiva in questi contesti, avendo un ruolo centrale nel Partito popolare europeo, che sarà protagonista anche nella prossima stagione, dopo le elezioni del 2024”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Lo ribadiremo in Italia e in tutta Europa, consapevoli -aggiunge- che, nel solco dell’insegnamento e del ruolo svolto da Berlusconi e del ruolo decisivo che Antonio Tajani svolge da tempo sulla scena europea, sarà Forza Italia a fare la differenza per creare uno schieramento alternativo alla sinistra, che riveda le politiche demagogiche di alcuni settori europei come quello socialista e quelli iper ambientalisti”.