Ue: Gasparri, ‘Berlusconi votò per Gentiloni, con no a Fitto sinistra tradirebbe interessi Italia’

11 Settembre 2024

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Berlusconi, da parlamentare europeo, votò per Gentiloni. E per Gentiloni votarono anche i rappresentanti del Partito popolare europeo e gli europarlamentari di Forza Italia. Se la sinistra boicottasse Fitto, si coprirebbe di vergogna e tradirebbe gli interessi del Paese, perché Fitto è una persona capace, moderata, competente. Ha una storia democristiana, è stato in Forza Italia, nel Pdl, ha fondato un suo partito, e oggi è in Fratelli d’Italia. La sigla che rappresenta in Europa sono i Conservatori, movimento a cui apparteneva Margaret Thatcher”. Lo ha detto a L’Aria che tira il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.