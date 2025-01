Ue: Gasparri, ‘Europa si deve dare strategia, in ritardo su tecnologie’

8 Gennaio 2025

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “L’Europa e l’Italia devono andare avanti dal punto di vista tecnologico perché è vero che noi abbiamo inventato la radio con Guglielmo Marconi e dalla radio è iniziato un processo di modernizzazione tecnologica mondiale, ma il mondo va avanti. L’Europa si deve dare una strategia perché se siamo in ritardo, gli altri non si fermeranno. Dobbiamo capire la tecnologia. Il mio telefono è stato fatto in America, ma la società telefonica con la quale sono abbonato compra tecnologie cinesi, che si intromettono nelle comunicazioni e che Trump non voleva che crescessero in Occidente, quelle di Huawei e Zte”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a Coffee Break su La7.

“La Vodafone, che ha il maggior numero di abbonati, è stata comprata da una società ‘extracomunitaria’, la Swisscom che sta in Svizzera quindi in hn Paese che non fa parte dell’Unione Europea. La rete di Tim è stata comprata da una società americana che si chiama Kkr da dove passano tante comunicazioni. Questo per dire che siamo in un mondo molto complicato e l’Europa è in ritardo, e gli altri non ci aspetteranno solo perché siamo quelli di Machiavelli e di Marconi”, conclude.