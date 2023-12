Ue: Gasparri, ‘se Le Pen all’Eliseo non credo uscirebbe dall’Europa’

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Se la Le Pen diventasse Presidente della Francia non credo che il giorno dopo uscirebbe dalla Ue”. Così Maurizio Gasparri, capogruppo in Senato di Forza Italia, ospite di Atreju, parlando delle alleanze in Europa in vista del voto, con riferimento agli anti-europeisti alleati della Lega.