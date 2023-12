Ue: Gentiloni, ‘rinvio bilancio è rinvio sostegno Kiev, molto grave’**

Dicembre 15, 2023

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Il rinvio del bilancio stanotte”, significa anche un rinvio “per il sostegno economico all’Ucraina. E’ molto grave: è la difesa comune, sono le politiche industriali, è l’architettura internazionale da ridisegnare”. Così Paolo Gentiloni, commissario Ue, al Forum Pd sull’Europa. “Dico no al mesto corteo dei sonnambuli: il sostegno all’Ucraina è necessario per evitare le minacce che incombono sull’Europa, perchè o capiamo che ‘oggi in Ucraina, domani in Europa’ o prendiamo un abbaglio colossale”.