Ue: Gentiloni, ‘tempo per riforma patto non illimitato, calendario impone conclusione quest’anno’

Novembre 8, 2023

Bruxelles, 08 nov. – (Adnkronos) – Per riformare il patto di stabilità il tempo “non è illimitato” e occorre chiudere un accordo entro fine anno. Lo sottolinea il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, a margine dell’Eurogruppo a Bruxelles. “Per quanto riguarda la discussione di domani mattina – afferma – penso che la presidenza spagnola stia facendo un ottimo lavoro: produce landing zones”, zone di atterraggio, “con una frequenza importante e significativa”.

“Abbiamo adesso in circolazione una nuova ipotesi di landing zone – prosegue Gentiloni – quello che è importante è che mi sembra che i diversi Paesi si stiano confrontando avendo come base la proposta della Commissione e grazie all’impulso che viene dalla presidenza spagnola. Aggiungo, sottolineandolo, che il tempo non è illimitato e quindi che le posizioni di ciascun Paese sono perfettamente legittime, ma poi c’è un calendario che ci impone di concludere, di fare un passo in avanti domani e di concludere questa intesa quest’anno”.

“Sicuramente, se si raggiunge un accordo sulle nuove regole fiscali – aggiunge – ci sarà un assestamento tra la fase attuale e la fase successiva e, se non si raggiunge un accordo sulle nuove regole, tornano in vigore le regole precedenti”, conclude.