Ue: Gozi, ‘aumentano infrazioni, Italia perde soldi e credibilità’

17 Agosto 2024

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Le procedure d’infrazione contro l’Italia salgono a 72. Aumentano i rischi di pagare sanzioni pesanti per violazione del diritto Ue. Noi nel 2018 le avevamo dimezzate evitando sanzioni per circa 2 miliardi. Con le infrazioni, si perdono soldi e credibilità”. Lo scrive su X, l’eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo ed ex sottosegretario agli Affari europei dei Governi Renzi e Gentiloni.