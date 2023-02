Ue: Gozi, ‘eliminare ostacoli a partecipazione democratica’

Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Dobbiamo eliminare gli inaccettabili ostacoli alla partecipazione democratica e all’esercizio di voto per quei cittadini europei che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine”. Lo ha detto Sandro Gozi nel suo intervento alla Plenaria di Strasburgo.

“Alle elezioni europee del 2019 – ha aggiunto l’eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo – si è verificato un evento molto inquietante, di cui nessuno ha parlato: moltissimi cittadini europei non hanno potuto esprimere il proprio diritto di voto perché vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine. Si tratta di un numero paragonabile a circa il 50-70% degli elettori di uno Stato di medie dimensioni, con 13 milioni di cittadini. Il diritto fondamentale di partecipazione democratica di costoro è stato fortemente limitato da legislazioni divergenti e incoerenze burocratiche”.

“Come cittadino italiano residente ed eletto in Francia, sono convinto che in questo modo stiamo perdendo la più grande opportunità offerta dalla nostra Unione: essere cittadini a pieno titolo in tutta Europa. Il rapporto che abbiamo presentato va esattamente in questa direzione, il Consiglio accolga dunque le nostre proposte”, ha concluso.