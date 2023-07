Ue: Guaiana (+Europa), ‘Italia non firma dichiarazione diritti, Meloni esca da isolamento’

Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “ll 5 luglio, su iniziativa della presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione europea, sedici Stati membri hanno firmato un accordo per tutelare e riconoscere maggiormente i diritti delle persone Lgbt+. Manca un aese: l’Italia, che non era presente a Madrid e non ha firmato, mostrando quanto sia ormai isolata in Europa”. A dirlo è Yuri Guaiana, rappresentante di +Europa presso l’ALDE. “Non possiamo permettere che qualcuno sia lasciato indietro in questo cammino verso l’uguaglianza. Il governo italiano cambi rotta e torni a lavorare con gli altri Paesi europei per i diritti umani”, conclude Guaiana.