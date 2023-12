Ue: Guerini, ‘bene decisione su Kiev, peccato veto amici Meloni su pacchetto aiuti’**

Dicembre 15, 2023

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Quella dell’avvio del percorso di integrazione nell’Ue di Kiev è “una decisione molto importante, un segnale di speranza per il futuro dell’Ucraina e Europa. L’Europa ha mostrato capacità e coraggio. C’è amarezza però per la mancata decisione sul pacchetto di aiuti per il veto dell’amico di Giorgia Meloni, Orban. Mi auguro sia recuperato al più presto”. Così Lorenzo Guerini, arrivando al Forum Ue del Pd.