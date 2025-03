Ue: Iannone (Fdi), ‘grave La7 rilanci video Bertinotti anziché stigmatizzare’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “L’agitazione della sinistra italiana, evidentemente delusa per l’ottimo lavoro che sta compiendo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, assume contorni preoccupanti. Dopo le intemperanze di Prodi contro una giornalista, ora Bertinotti ha indossato i panni del facinoroso affermando, in tv, che avrebbe lanciato un oggetto contundente alla premier. Parole gravi, ma altrettanto grave che La7, l’emittente che ha ospitato Bertinotti, non solo non abbia preso le distanze da lui e dal conduttore Massimo Gramellini che ha assecondato l’ospite della sua trasmissione, ma anzi abbia rilanciato il video sui propri canali internet, come a voler rivendicarne il contenuto violento. Ci aspettiamo al più presto che i vertici dell’emittente ci ripensino prendendo una posizione chiara e civile di stigmatizzazione dell’accaduto”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.