Ue: lancia strategia per proteggere bambini on line

Maggio 11, 2022

Bruxelles, 11 mag. (Adnkronos) – La Commissione Europea lancia una strategia per migliorare la protezione dei bambini su Internet. “Stiamo venendo a prendervi”, dice la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson ai responsabili di violenza sessuale su minori, in conferenza stampa a Bruxelles. “Il Consiglio d’Europa stima che un bambino su cinque è vittima di violenza sessuale. Molto spesso il colpevole è qualcuno di cui il bambino si fida, o si fidava”, aggiunge. Violenze del genere “possono andare avanti per anni”, senza che emergano, ma “quando sono postati on line”, allora è possibile perseguirli, osserva la commissaria. L’anno scorso sono stati rilevati “85 mln foto e video di abusi sessuali su bambini in un anno. E questi solo da cinque società”, dato che “molte compagnie non li riportano”. Tra le proposte della strategia, verrà creato “un centro Ue indipendente per combattere gli abusi sui bambini”, dice Johansson.