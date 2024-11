Ue: Laureti (Pd), ‘guardare a destra non paga, Von der Leyen ne prenda atto’

27 Novembre 2024

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Appena votata la nuova Commissione. Con una maggioranza meno netta di luglio. Anche la presidente von der Leyen dovrebbe averne preso atto: la maggioranza europeista é la strada migliore. Guardare a destra non paga – nei numeri e nelle politiche – e non pagherà mai. Saremo inflessibili promotori e garanti di un’Europa più forte e più giusta. Il nostro lavoro inizia ora: per il welfare e le politiche del lavoro, per la sostenibilità, per lo Stato di diritto. Per i cittadini e le cittadine dell’Ue”. Lo scrive sui social l’eurodeputata Pd, Camilla Laureti.