Ue: Lega, ‘allevamenti esclusi da norme emissioni industriali scelta di buonsenso’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Non è una questione politica, è prima di tutto una questione di realtà. In questi giorni abbiamo duramente criticato l’impostazione ideologica su cui è stata costruita la direttiva, fortemente punitiva per la comunità agricola e per gli stessi interessi dell’Ue. Unico motivo per cui abbiamo votato a favore della direttiva è stato portare a casa una battaglia che ci ha visti impegnati in prima persona, in commissione e in ogni altra sede istituzionale”. Lo hanno dichiarato, in una nota, Danilo Oscar Lancini, relatore ombra del provvedimento in commissione Ambiente, e Rosanna Conte, componente della commissione Agricoltura, entrambi eurodeputati della Lega.

“Grazie anche al lavoro della Lega, i bovini sono stati totalmente esclusi dal testo. La revisione della direttiva ha permesso di scongiurare la tragedia a cui avrebbe portato la norma originaria, ossia la scomparsa degli allevamenti più piccoli, radicati sul territorio, in gran parte a conduzione familiare, frutto del lavoro tramandato da generazione a generazione, di padre in figlio”, hanno continuato i due leghisti che hanno poi precisato che “Bruxelles stava per uccidere valori e tradizioni, dandosi al tempo stesso la zappa sui piedi: le misure che avrebbero dovuto migliorare il benessere in allevamento rischiavano di generare maggiori impatti ambientali o addirittura meno controllabili dal punto di vista delle emissioni zootecniche”.

“Abbiamo espresso un voto di realtà, salvando i nostri allevatori e i cittadini dal trovarsi costretti a importare e consumare carne da Stati che non tutelano gli animali e inquinano più dei nostri allevatori. O peggio, che avrebbe aperto le porte alla carne sintetica e all’importazione massiccia da Paesi terzi”, hanno concluso Lancini e Conte.