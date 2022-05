Ue: Letta, ‘Confederazione subito o rischiamo di piantarci’

Maggio 6, 2022

Roma, 6 mag (Adnkronos) – Quella della Confederazione europea è “l’idea un’Europa che assume la leadership. Perché se non lo facciamo, dentro le nostre opinioni pubbliche monta l’idea che questa situazione di guerra viene gestita dagli americani e che noi europei siamo in ritardo. Si tratta di un rischio enorme”. Lo dice Enrico Letta in una intervista a ‘Le soir’.

“Con questa proposta, gli europei prendono l’iniziativa per dimostrare una visione del futuro”, spiega il segretario del Pd sottolineando tra l’altro che “il vantaggio è che tutto questo può essere fatto immediatamente”. Per Letta, “se non facciamo niente di simile, rischiamo di piantarci! In pochi mesi”.