Ue: Letta, ‘direzione chiara per i prossimi anni, integrazione ultimo treno’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 nov (Adnkronos) – “Quello di cui abbiamo bisogno, questo il contributo che il Pd deve dare, è capire dove vogliamo andare nei prossimi 10 anni e non solo reagire a quello che accade”. Lo ha detto Enrico Letta parlando al forum sull’Europa del Pd.

“Dobbiamo costruire, nei prossimi anni, una idea profonda, forte e importante di progetto per pagare la transizione verde con soldi privati e pubblici, è fondamentale che tutti e due ci siano che e si riesca a convincere i Pesi frugali”, ha detto tra l’altro l’ex premier sottolineando: “In questo il Pnnr è fondamentale, se non spenderemo bene i soldi del Pnnr olandesi tedeschi, svedesi non avranno nessuna difficoltà a dirci, li abbiamo messi una volta, è andata male”.

Letta ha chiarito: “Il vero messaggio che vorrei fosse presente in tutti noi deve essere il senso dell’urgenza. Abbiamo pochi anni davanti prima che Cina, India e tutti gli altri diventino talmente più grandi di noi da non consentirci di essere al tavolo in cui combattere le battaglie per il benessere dei nostri popoli. Se non siamo in grado di fare scelte di unificazione e integrazione europea quel treno non lo prendiamo. L’appuntamento con la storia è quello dell’Europa integrata, è quello che faremo insieme”.