Ue: Letta, ‘politica aiuti di Stato al centro, norme per regolare la fuga di cervelli’

Gennaio 4, 2024

Roma, 4 gen (Adnkronos) – “Cercherò di usare un termine o uno slogan che mi accompagnerà in tutto questo processo, e lo slogan è quello di dire: fino ad ora avevamo il mercato unico come libertà di movimento. Quello era il centro di tutto. Vorrei aggiungere la libertà di restare”. Lo dice Enrico Letta a ‘Politico’, a proposito del mandato ricevuto dall’Ue di riferire sullo stato del mercato unico, parlando delle norme per tutelare i Paesi colpiti dal fenomeno della fuga dei cervelli e delle norme sui sussidi statali.

“Gli aiuti di Stato sono un’eccezione. E tali devono rimanere. Abbiamo bisogno di una politica industriale europea. Non una frammentazione nazionale”, spiega l’ex presidente del Consiglio aggiungendo: “Abbiamo avuto una crisi. E abbiamo avuto un periodo che è stato una serie di crisi. Quindi penso che fosse comprensibile, ma il punto è considerare tutto questo come un’eccezione”.

Letta, tra l’altro assicura che “la politica degli aiuti di Stato è al centro del dibattito a livello europeo, e deve essere al centro del dibattito a livello europeo”.